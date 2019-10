Mais de mil cães e gatos a caminho de Matosinhos

Célia Soares Hoje às 13:26 Facebook

Centro de Recolha para mais de mil cães e gatos e um Hospital Médico-Veterinário vão nascer em Custóias. Sociedade Protetora dos Animais do Porto deixa antigo matadouro municipal do Porto, onde está há 18 anos.

Após quase duas décadas de instalações provisórias, a Sociedade Protetora dos Animais do Porto (SPA) vai finalmente ter uma nova casa, deixando o antigo matadouro municipal do Porto. Com uma área total de cerca de 36 mil m2, o Centro de Recolha Animal da SPA vai nascer na Rua de Pinguela, em Custóias, Matosinhos. O projeto, que é apresentado hoje, inclui a construção de um Hospital Médico-Veterinário com dois pisos e a obra deverá arrancar durante o próximo ano.