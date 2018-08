Matosinhos com mais três nadadores-salvadores este ano

11 Maio 2018 às 09:30 Facebook

Twitter

O Sistema de Salvamento Balnear (SSB) de Matosinhos, que funciona 365 dias por ano e 24 horas por dia e que é único no país, vai ganhar mais três elementos na equipa, aumentando para oito o número de nadadores-salvadores.

Falando num serviço de "elevada importância", o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, explicou que ainda este ano a equipa vai aumentar, tal como o número de carros.

"O nosso objetivo é fazer crescer este serviço que tem dado uma resposta extraordinária à população, através das suas ações de vigilância, patrulhamento e salvamento", disse à Lusa.

Ao longo destes dez anos, a equipa já salvou cerca de 200 pessoas

Considerando que o prestígio balnear de Matosinhos tem aumentado, assim como o interesse pela prática de desportos de mar, José Pedro Rodrigues referiu que, no futuro, poderá ser necessário aumentar ainda mais a equipa.

O Sistema de Salvamento Balnear nasceu em agosto de 2008 como um serviço "inovador e único no país" prestado à comunidade pela câmara, em parceria com a Autoridade Marítima através do Instituto de Socorros a Náufragos.

Este serviço custa ao município 100 mil euros anuais, investimento "mais do que justificado", frisou.

Ao longo destes dez anos, a equipa já salvou cerca de 200 pessoas, o que só por si é uma "mais-valia".

Contudo, o vereador explicou que a equipa não tem como missão apenas salvar pessoas no mar, mas sim fazer vigilâncias durante tempestades e alertas de risco.

"A costa do município representa problemas significativos e eles dão uma resposta extraordinária, fora das épocas balneares ajudam em momentos de crise", vincou.

Integrando a equipa desde a sua criação, Vítor Cruz contou que todos conhecem o mar, estão atentos às previsões meteorológicas e conhecem os sítios mais complicados da costa de Matosinhos.

"Tem correntes difíceis e, em determinados locais, pode ser perigoso", explicou.

Sobre o que mais ocupa o seu dia-a-dia, o nadador-salvador salientou que é o salvamento de pessoas que alugam ou compram pranchas de "surf", não estando à vontade no mar.

"Também resgatamos muitos turistas desprevenidos, fora da época balnear arrisco dizer que 80% dos salvamentos são de estrangeiros", ressalvou.

Com formação de nadador-salvador, condução de motos de salvamento, escalada e primeiros socorros, Vítor Cruz adiantou que também socorrem pessoas que se tentam suicidar, crianças arrastadas nos aguaeiros ou pessoas que simplesmente se sentem mal.

Sobre experiências mais marcantes, o nadador-salvador lembrou que, há uns tempos, dois surfistas já experientes entraram no mar e foram arrastados para o paredão e subiram as rochas, tendo de fazer escalada para os resgatar.

Partilhando a sua experiência, João Moita relatou que, numa ação de vigilância, viram quatro surfistas franceses numa zona perigosa e já aflitos, tendo acorrido de imediato.

"Estávamos três nadadores-salvadores e fomos logo ao seu alcance, conseguindo resgatar os quatro. Correu tudo bem", realçou.

João Moita sustentou que as pessoas já sabem da existência do serviço, contactando-os em caso de emergência.

Dado o sucesso do serviço, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro garantiu que vai continuar porque se não fosse a sua existência cerca de 200 pessoas já teriam perdido a vida.

"Matosinhos afirma-se como uma terra de mar, por isso, este serviço torna a praia mais atrativa e mais segura", entendeu.