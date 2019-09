Matosinhos estuda mecanismo para evitar descargas poluentes nas praias

Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Matosinhos avançou hoje estar a estudar um mecanismo que evite descargas da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) para as praias, tal como sucedeu na das Salinas segunda-feira, que continua desaconselhada a banhos.

À margem da reunião pública do executivo municipal, e após o JN noticiar hoje o escorrimento de restos de águas sujas e dejetos provenientes da ETAR para a praia das Salinas, Luísa Salgueiro, lamentando a situação, anunciou que a solução poderá passar pela construção de uma subestação elevatória que drene o que está no interior da estação e evite que chegue ao exterior..

"O que aconteceu ontem [segunda-feira] foi menos grave do que o ano passado, mas é prejudicial, por isso, para que uma situação destas não se volte a repetir vai ser estudada a criação de uma subestação", reforçou.

Contudo, esta solução é "complexa" e exige um estudo técnico que garanta a sua eficácia, tendo a Indaqua, que explora os serviços municipais de distribuição de água e recolha e tratamento de água residuais no concelho, mostrado disponibilidade para fazer esse investimento.

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, Cruz Martins, explicou que na segunda-feira foi detetada um "foco de poluição" no areal entre as praias do Cabo do Mundo e do Aterro, nomeadamente numa zona não balnear.

Posteriormente, a Polícia Marítima recolheu amostras do produto poluente e da possível fonte de poluição, estando agora a desenvolver diligências, adiantou.

Mediante a gravidade da situação, Cruz Martins explicou que a polícia poderá avançar com um processo-crime ou uma contraordenação.

Além disso, também a Associação Portuguesa do Ambiente esteve a recolher amostras de água do mar para análise e, até essas serem conhecidas, estão desaconselhados os banhos nesta praia apenas por precaução, sublinhou.

Os resíduos poluentes foram recolhidos com a ajuda de um autotanque, revelou, acrescentado ter sido colocada uma vedação de área junto ao local para evitar que os mesmos chegassem ao mar.