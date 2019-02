Matosinhos quer pôr Riguinha a desaguar a 300 metros da costa

Isabel Peixoto Hoje às 20:58 Facebook

A Câmara de Matosinhos está a estudar com a do Porto a instalação de um exutor submarino para que a ribeira da Riguinha passe a desaguar a 300 metros da costa e não nas praias que estabelecem uma fronteira natural entre os dois concelhos. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, à margem da reunião pública do executivo municipal.

"Estamos a estudar uma solução com o Porto que irá retirar da praia esse ponto de drenagem", disse aos jornalistas o vereador do Ambiente. Correia Pinto referiu que, a par desse trabalho conjunto, está a ser feito pela Autarquia de Matosinhos "um estudo mais rigoroso" à qualidade da água daquela ribeira, que nasce na freguesia da Senhora da Hora e desagua nas praias de Matosinhos e Internacional, esta pertencente ao Porto.

Tal como com o estudo feito em 2003, o objetivo é apurar se há "drenagens clandestinas" e controlar a qualidade do efluente. "É tão importante a solução de drenagem como a solução do percurso e do que está a drenar para lá", sublinhou, acrescentando que "não adianta apenas tirar aquilo dos olhos das pessoas".

Ainda segundo o vereador do Ambiente, prevê-se que a colocação do exutor fique concluída no decurso do atual mandato e que os trabalhos decorram em paralelo à obra de prolongamento do quebra-mar exterior do porto de Leixões, obra essa que motiva a visita ao local da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, nesta quarta-feira.

O assunto da qualidade da água nas praias de Matosinhos tinha sido levantado por um dos alunos da Escola Profissional Ruiz Costa, que de novo marcaram presença na reunião. A propósito, a presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, referiu que a verificação da qualidade das águas é feita ao longo de todo o ano e não apenas durante a época balnear.

Aos jornalistas, Correia Pinto esclareceu que essa monitorização está em curso há sensivelmente um ano, depois das queixas apresentadas pelos surfistas. Faz-se em três pontos: no alinhamento da ribeira da Riguinha, a meio da praia de Matosinhos e em Leça da Palmeira, junto ao molhe, locais usados como referência pela Associação Portuguesa do Ambiente.