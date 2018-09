Matosinhos vai ter parque aquático para crianças com necessidades especiais

02 Junho 2018 às 11:14 Facebook

A unidade de cuidados continuados e paliativos pediátricos Casa Kastelo, em Matosinhos, vai construir um parque aquático adaptado a crianças com necessidades especiais.

O parque lúdico, cuja primeira pedra é lançada este sábado, vai ter aparelhos aquáticos adaptados a crianças com mobilidade física muito reduzida, informou a instituição, em comunicado.

A abertura deste espaço, prevista para julho, tem por objetivo melhorar a qualidade de vida de crianças que dependem de cuidados intensivos neonatais e pediátricos, adiantou.

A construção do parque foi possível graças à campanha "70 Mecenas no Kastelo", jantar de angariação de fundos que reuniu pessoas, empresas e organizações e que permitiu juntar 70 mil euros.

Criada em 2006 pela Associação No Meio Do Nada para apoiar crianças que somavam meses nos hospitais do Porto, o Kastelo, inaugurado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi a primeira unidade de cuidados paliativos pediátricos da Península Ibérica, segundo a instituição.

Este equipamento foi criado para dar aos doentes até aos 18 anos um apoio até então inexistente em Portugal, tendo desde a sua abertura apoiado 66 utentes, 39 em internamento e 27 em regime de ambulatório.

Este projeto tem como filosofia "Dar Vida Aos Dias" e procura disponibilizar às crianças o acesso a terapias diárias e a variados profissionais de saúde.

A Casa Kastelo permitiu às crianças reduzir o tempo de internamento no hospital.

A equipa é formada por auxiliares, enfermeiros, educadores, professores, fisioterapeutas, terapeutas da fala e ocupacional, pediatras, psicólogas e assistentes sociais.

As crianças que estão em idade escolar beneficiam de um intercâmbio com as escolas para que continuem, em aulas individuais, o seu percurso de aprendizagem.