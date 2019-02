Ministra em Leixões lança prolongamento do quebra-mar

Adriana Castro Hoje às 16:08 Facebook

A ministra do Mar anunciou, nesta quarta-feira, no porto de Leixões, em Matosinhos, o concurso para as obras de prolongamento do quebra-mar exterior em 300 metros e de aprofundamento do canal de entrada. Um investimento de 147 milhões de euros até 2021.

Segundo explicou a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, as intervenções previstas no porto de Leixões permitirão "melhorar as condições de segurança e navegabilidade da barra e viabilizar a entrada de navios de maior dimensão".

Descontentes com mais 300 metros de paredão, os surfistas temem que a construção acabe com as ondas e aumente a poluição na praia de Matosinhos, motivo pelo qual têm protestado junto das autoridades.

Ana Paula Vitorino anunciou a criação do Novo Terminal no Molhe Sul, com um investimento privado de 70 milhões de euros.