Morreu o homem que na noite de quarta-feira foi atropelado por um comboio de mercadorias na ferrovia de Leixões, em Matosinhos.

O funcionário era colaborador da Medway, operadora ferroviária, que confirmou o óbito ao JN.

De acordo com uma empresa, tratava-se de um "trabalhador com larga experiência e formação nas suas funções, que sofreu o acidente durante as operações de rotina".