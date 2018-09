Hoje às 00:14, atualizado às 00:15 Facebook

Uma colisão entre um motociclo e uma autocaravana, esta quarta-feira à tarde, em Lavra, Matosinhos, causou a morte à motociclista, de 74 anos.

O acidente aconteceu cerca das 15.30 horas, numa curva, na Rua do Corgo, e testemunhas referem ter-se tratado de um embate frontal.

A vítima, residente em Labruge, Vila do Conde, foi transportada para o Instituto de Medicina Legal do Porto pelos bombeiros de S. Mamede Infesta. No local também estiveram a GNR de Matosinhos e a VMER do Pedro Hispano.