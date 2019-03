Movimento contra obras em Leixões organiza manifestação a 7 de abril

Hoje às 13:31 Facebook

O Movimento "Diz Não ao Paredão" vai organizar a 7 de abril uma manifestação na Praia de Matosinhos para contestar o prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões, disse hoje à Lusa um dos organizadores, Humberto Silva.

Convicto de que esta obra irá "destruir Matosinhos", Humberto Silva apela as pessoas a formarem o "maior NÃO humano alguma vez feito em Portugal" no protesto agendado para as 15 horas.

"Os impactos são muito maiores e mais graves do que aqueles que nos querem fazer querer", entendeu.

Por isso, o promotor da iniciativa considerou a manifestação como "um momento" para mostrar ao poder político e aos decisores que a obra é "má" e vai prejudicar a população, a economia e o ambiente.

"Dizemos NÃO à poluição da água e à erosão costeira, ao progresso em detrimento das praias e da qualidade de vida de todos os seus utilizadores, ao fim dos desportos de ondas e ao fim do valor turístico e urbano de uma cidade histórica", refere.

Segundo Humberto Silva, esta luta é pelo desenvolvimento sustentável e realista, saúde pública, gerações futuras, valorização da cidade, mas principalmente por um Matosinhos de horizonte e mar.

Na sua página na rede social Facebook, o movimento "Diz Não ao Paredão", que surgiu após o anúncio das obras e é responsável pelo lançamento de uma petição pública a pedir a suspensão das empreitadas, que já reuniu mais de 6.200 assinaturas, considera este prolongamento do quebra-mar "o maior atentado ambiental, social e urbanístico" que Matosinhos, no distrito do Porto, já viveu nos últimos anos.

Humberto Silva garantiu que a petição vai ser levada à Assembleia da República "muito em breve".

Em fevereiro, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou um investimento de cerca de 217 milhões de euros, dos quais 147 são investimento público, até 2023 no Porto de Leixões para aumentar a sua competitividade portuária.

As empreitadas envolvem o prolongamento do quebra-mar exterior em 300 metros, aprofundamento do canal de entrada, anteporto e bacia de rotação, a criação do novo terminal no Molhe Sul e a melhoria das condições de operação do porto de pesca.

Contudo, tem surgido várias críticas de partidos políticos, autarcas e surfistas.

Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Matosinhos aprovou um documento onde defende que as obras em Leixões não devem ser adjudicadas enquanto não forem apresentados o projeto global e a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

Contudo, a Assembleia Municipal rejeitou, nesse mesmo dia e com os votos contra do PS e PCP, uma proposta a solicitar a suspensão do concurso.

Na quinta-feira, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) garantiu que o prolongamento do quebra-mar "não vai acabar com as ondas nem com o surf, nem vai transformar a praia num lago".