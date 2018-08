Mulher doente vive com a filha numa garagem

MARTA NEVES 30 Maio 2018 às 00:28 Facebook

Paula Teixeira, 45 anos, tem um problema grave de visão (cegou da vista direita há cerca de 15 anos e vê apenas 30% com a outra) que a impede de trabalhar.

Recebe cerca de 440 euros do rendimento social de inserção, verba demasiado "curta" com que sobrevive com os dois filhos, de 20 e 24 anos, ambos desempregados. Sem conseguir pagar as "rendas exorbitantes" do mercado, está desde fevereiro a fazer de uma garagem, na Senhora da Hora, Matosinhos, a sua casa.

