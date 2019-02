Acidente cortou A28 e obrigou carros a fazer inversão de marcha

JN Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher encontra-se ferida com gravidade, depois de ter ficado encarcerada num veículo, na A28, junto à Auto-Sueco, no Freixieiro, no sentido Vila do Conde-Porto. Há ainda um outro ferido grave, já transportado para o hospital de Santo António, no Porto, e um ferido ligeiro.

O acidente ocorreu pelas 13.23 horas. Um veículo despistou-se, indo colidir com outros dois que seguiam naquela via. O trânsito está cortado naquele sentido, o que provocou uma longa fila de trânsito. Vários condutores tomaram a iniciativa de fazer inversão de marcha no local, uma operação que foi depois controlada e organizada pela polícia, para que os veículos saíssem para Lavra.

No local, estão operacionais dos bombeiros de Leça do Balio, de Matosinhos-Leça e de Leixões.