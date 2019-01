Hoje às 21:23 Facebook

Um homem foi atropelado pelo metro, no início da noite deste sábado, na Avenida da República, em Matosinhos. Sofreu graves ferimentos.

Os bombeiros de Leixões foram chamados para socorrer a vítima que sofre múltiplos ferimentos. As circunstâncias do atropelamento ainda não são conhecidas. A vítima foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

Para além das equipas de socorro também as autoridades policiais foram ao local.