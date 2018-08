Mulher morre em acidente com metro em Matosinhos

Carla Soares 06 Maio 2018 às 20:31 Facebook

Twitter

Uma jovem morreu, este domingo à tarde, num acidente envolvendo o metro na Estação do Senhor de Matosinhos.

O acidente, cujos contornos estão por esclarecer, gerou grande aparato na estação por volta das 18 horas. A mulher, com idade entre 20 e 25 anos, estaria entre duas composições, onde se colocou, quando foi colhida e arrastada mortalmente, segundo disse ao JN fonte da PSP.

No local estiveram o INEM, a PSP, os bombeiros de Matosinhos/Leça e de Leça do Balio, tendo também os bombeiros de S. Mamede Infesta sido chamados para remoção do cadáver.