Oito feridos após incêndio em apartamento em S. Mamede de Infesta

Um incêndio que deflagrou na madrugada de domingo num dos apartamentos de um prédio em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, provocou oito feridos e obrigou à total evacuação do edifício de cinco pisos. Há desalojados.

As vítimas, incluindo um agente da PSP que prestava auxílio nas operações de evacuação, foram assistidas devido à inalação do fumo intenso provocado pelo fogo, que teve origem numa cozinha do primeiro andar, perto das 4 horas. Apenas três feridos foram transportados para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, referiu, ao JN, o comandante dos Bombeiros de S. Mamede de Infesta, Gilberto Gonçalves, que comandou as operações no local.

Segundo o JN apurou, entre 35 a 40 pessoas tiveram de ser retiradas de casa, sendo que sete foram removidas pelo exterior, com recurso a uma autoescada dos bombeiros de Leixões, devido à intensidade do fumo, que impediu a circulação pelos acessos interiores do edifício.

O apartamento onde ocorreu o incêndio ficou totalmente destruído, deixando desalojada a família que o habitava. Os restantes moradores deverão regressar às suas casas até ao final do dia de domingo.

No combate ao incêndio estiveram as quatro corporações de bombeiros do concelho - S. Mamede de Infesta, Leixões, Matosinhos/Leça e Leça do Balio -, com um total de 21 homens e oito viaturas. As operações de rescaldo terminaram pelas 7 horas.