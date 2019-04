Parte da linha Azul sem metro sábado e domingo

Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação do metro vai estar interrompida entre as 20 horas deste sábado e as 16 horas de domingo entre as estações da Senhora da Hora e do Senhor de Matosinhos.

O corte no serviço da Linha Azul é motivado por obras de manutenção na via e na catenária, explicou a Empresa do Metro, acrescentando que haverá autocarros alternativos para os passageiros.

"Os autocarros que efetuam o transporte dos clientes portadores de títulos Andante (que deverão validar os títulos nas respetivas estações do metro) estão devidamente identificados e fazem paragem junto a todas as estações nesse percurso da Linha Azul, com a frequência de 15 minutos", explica a empresa.

Entre as 16 horas de domingo e a uma da manhã de segunda, a interrupção de circulação vai restringir-se ao troço entre as estações de Brito Capelo e do Senhor de Matosinhos. Também haverá autocarros alternativos.