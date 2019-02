Parto problemático deixa menina com sequelas graves

Ana Correia Costa Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Sónia Oliveira não se conforma e avança judicialmente contra obstetra e hospital. Bebé "nasceu como morta".

As "dores muito fortes" tinham começado pelas 16, sete horas após a indução do parto, só realizado de madrugada e "por suspeita de rotura do útero" de Sónia Oliveira, que avançou com uma queixa-crime por negligência médica, uma vez que a filha "nasceu como morta" e sofre de paralisia cerebral.

Era o dia 20 de junho de 2017, e esta mãe de segunda viagem tinha dado entrada, de manhã cedo e "toda contente", no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, para dar à luz Maria Vitória, cuja gestação decorrera "sem problemas". Mas, apesar do estado da parturiente ter evoluído, até à noite, para níveis "insuportáveis" de dor, o parto só seria feito perto da uma da manhã e com recurso a uma "cesariana emergente por rotura uterina", como se lê num dos relatórios médicos.