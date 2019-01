PDM de Matosinhos representa investimento municipal de 200 milhões

Isabel Peixoto Hoje às 18:44 Facebook

O investimento da Câmara de Matosinhos associado ao Plano Diretor Municipal (PDM), que está em revisão, é de cerca de 200 milhões de euros para os próximos dez anos. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, no final da reunião em que foram aprovados vários documentos, nomeadamente o programa de execução e o relatório financeiro.

Em declarações aos jornalistas, o vice-presidente da Câmara, Eduardo Pinheiro, salientou como "mais estruturantes" os investimentos relativos ao ambiente, à rede viária, à malha urbana e à habitação social, sublinhando, no entanto, que "o investimento municipal não se esgota" no PDM.

Eduardo Pinheiro, que tem a seu cargo o pelouro do Planeamento e Ordenamento do Território, disse ainda que do programa de execução do plano constam "mais cerca de 300 milhões" da responsabilidade da Administração Central, para áreas como "rodovias que não estão na escala municipal" ou "a linha do metro para S. Mamede de Infesta, que é uma questão política e estratégica e tem de estar em cima da mesa".

Foi também anunciado que o processo de revisão só deverá ficar concluído em finais de junho e não de abril, como inicialmente se previa. "Para se chegar a uma posição o mais consensual possível, há o reconhecimento de que importa termos mais algum tempo", justificou, aludindo ao envolvimento das várias entidades que compõem a comissão consultiva, que é presidida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O próximo passo é a segunda reunião plenária dessa comissão, a 7 de fevereiro.

O vereador do PSD que participou na reunião de Câmara desta segunda-feira, Bruno Pereira, votou contra os documentos apresentados pelo executivo de maioria socialista. Os restantes eleitos votaram a favor.