Ponte móvel de Leixões reabriu

Hoje às 22:47 Facebook

Twitter

A ponte móvel entre Matosinhos e Leça da Palmeira foi reaberta ontem à noite, depois de ter estado fechada à circulação pedonal e rodoviária desde o passado dia 10, devido a uma avaria.

Quase duas semanas depois, e com a melhoria das condições atmosféricas nos últimos dias, o problema foi resolvido.

"Depois de colocada, com êxito, a nova rótula na articulação do tabuleiro norte da ponte e de finalizados os necessários ensaios, a ponte móvel de Leixões volta a estar apta para circulação viária e pedonal", refere a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), em comunicado emitido ao princípio da noite.

Na tarde de ontem, foram efetuados testes na estrutura, que permitiram a reabertura ao início da noite.