Ponte móvel de Matosinhos reabre ao trânsito esta sexta-feira

Adriana Castro Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, interditada ao trânsito automóvel e peões desde meados de junho devido a uma avaria, reabre esta sexta-feira a partir das 19 horas.

Em causa esteve a reparação da avaria num dos cilindros hidráulicos de movimentação do tramo sul da estrutura, que foi finalizada esta sexta-feira, antecipando-se o prazo anteriormente previsto, de 18 para 5 de julho, anunciou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), ao final da tarde desta sexta-feira.

A ponte móvel ficou interditada ao trânsito a 13 de junho devido a uma "avaria complexa". Em março do ano passado, a ponte esteve fechada durante duas semanas, devido a um problema numa das articulações do tabuleiro norte. Em outubro de 2013, outra avaria deixou a ponte aberta.

Há 12 anos, a ponte custou 14 milhões de euros, comparticipados em 45% por fundos europeus.