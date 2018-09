Porto de Leixões recebe maior navio de cruzeiros de sempre com 315 metros

Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

O navio Mein Schiff 1, com capacidade para quatro mil passageiros e tripulantes, chegou, esta segunda-feira ao Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. A embarcação tem 315 metros de comprimento.

O navio é a maior embarcação de cruzeiros ao serviço da alemã Tui Cruises e está numa viagem de 12 dias. Partiu de Bremerhaven, na Alemanha, e segue em direção às ilhas espanholas de Gran Canárias. Vai ainda passar por Lisboa e Funchal.



"A entrada e a atracação do navio no nosso terminal não poderia ter decorrido de melhor forma, o que só revela que o novo Terminal de Cruzeiros está a cumprir os seus objetivos", adiantou, em comunicado enviado às redações, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

A chegada do navio a este porto permite ultrapassar o limite até agora operado de navios até 300 metros. O porto de Leixões pode agora receber navios maiores, alargando a possibilidade de novos barcos escalarem no local.