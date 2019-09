Praia das Salinas em Matosinhos desaconselhada a banhos

Adriana Castro Hoje às 15:13 Facebook

Uma descarga na Praia das Salinas, entre a praia do Cabo do Mundo e do Aterro, em Matosinhos, obrigou esta manhã a Polícia Marítima a desaconselhar os banhos naquela zona.

Uma das hipóteses a ser considerada pela Polícia Marítima como origem da descarga é a ETAR de Matosinhos. São visíveis "restos de águas sujas e dejetos", avançou ao JN o Capitão dos Portos do Douro e de Leixões, Cruz Martins.

"Não podemos confirmar a origem, mas essa é uma das hipóteses. Já chegámos à fala com o responsável da ETAR", assegurou Cruz Martins.

A Agência Portuguesa do Ambiente também já esteve no local a recolher amostras para fazer análises à água.

Esta não é a primeira vez que se regista uma descarga poluente naquele areal, pelo que o Capitão dos Portos do Douro e de Leixões pretende tomar medidas para que a situação não volte a ocorrer. "Não é aceitável já ter acontecido e voltar a acontecer. É estranho ter ali saídas e tubagens", reiterou Cruz Martins.

No ano passado, a praia do Cabo do Mundo esteve interdita a banhos.

A praia foi reaberta cerca de cinco dias depois.