Proprietário de fábrica ferido num incêndio em Custóias

O proprietário de uma empresa em Custóias ficou ferido durante um incêndio que deflagrou esta sexta-feira de manhã, cerca das 8.30 horas, naquela localidade matosinhense.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS), do Porto, o fogo começou nos contentores da empresa e propagou-se a uma zona de mato.

De acordo com fonte dos bombeiros de Leça do Balio, o fogo terá começado no mato e atingido depois as instalações da empresa, na Rua da Estrada, em Custóias, Matosinhos..

O proprietário da empresa ficou ferido no combate ao incêndio, que entretanto foi dado como dominado. No local estão meios dos bombeiros de Leça do Balio, Matosinhos-Leça, São Mamede de Infesta, Leixões, Portuenses, além da PSP, num total de 35 operacionais e 11 viaturas.