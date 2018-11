Cinco feridos em acidente na A4 em Matosinhos

Hoje às 16:24 Facebook

Cincos feridos ligeiros é o resultado de um acidente que envolveu cinco veículos, na tarde deste domingo, na A4, na zona de S. Mamede de Infesta.

O acidente ocorreu no sentido Valongo-Matosinhos, a seguir ao túnel de Águas Santas. De acordo com os Bombeiros de S. Mamede de Infesta, uma mulher de 64 anos foi transportada para o Hospital de S. João.

Os bombeiros referiram ainda que pelas 16.47 horas ocorreu um segundo acidente, cerca de 300 metros à frente, no sentido Valongo-Matosinhos da A4, a envolver duas viaturas, que causou um ferido ligeiro.

As operações de socorro envolveram 16 elementos e sete viaturas, das corporações de bombeiros voluntários de S. Mamede de Infesta, Ermesinde, Leça do Balio e Póvoa, além de uma equipa do INEM.