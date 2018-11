Quatro feridos em acidente na A4 em Matosinhos

Hoje às 16:24 Facebook

Quatro feridos é o resultado de um acidente que envolveu dois veículos, na tarde deste domingo, na A4, na zona de S. Mamede de Infesta.

Segundo informações prestadas ao JN pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Porto, as vítimas estão a ser assistidas no local, não se sabendo a gravidade dos ferimentos.

O acidente envolveu um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, no sentido Porto-Matosinhos, a seguir ao túnel de Águas Santas.

As operações de socorro envolvem 16 homens e sete viaturas, das corporações de bombeiros voluntários de S. Mamede de Infesta, Ermesinde, Leça do Balio e Póvoa, além de uma equipa do INEM.