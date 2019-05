Quem andar de trotinete em Matosinhos vai ganhar dinheiro virtual

Ana Sofia Rocha Hoje às 19:13 Facebook

As trotinetes elétricas que começaram a circular nesta segunda-feira em Matosinhos estão integradas num sistema que permitirá quantificar, valorizar e transacionar as emissões de dióxido de carbono (CO2) evitadas com a utilização de modos de mobilidade sustentável. O "projeto pioneiro a nível mundial" estreia-se em Portugal.

O início das operações da empresa alemã Flash na cidade de Matosinhos foi marcado pela integração do serviço de trotinetes na plataforma AYR, desenvolvida pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA).

A AYR permite quantificar, valorizar e transacionar as emissões de CO2 para depois recompensar os utilizadores pela adoção de comportamentos sustentáveis. "Pela primeira vez no mundo vai ser possível quantificar, valorizar e transacionar as emissões de carbono evitadas com a utilização de modos de mobilidade sustentável, nomeadamente as trotinetes elétricas", explicou Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos.

Para a autarca, este não é apenas mais um serviço de funcionamento de trotinetes. "O que estamos a apresentar é funcionamento do mercado local de carbono que já começamos a desenhar com o laboratório do CEiiA e outros parceiros tecnológicos", esclareceu.

"Agora vai começar a ser percetível esse trabalho para os cidadãos. Quem utilizar as trotinetes vai poder perceber, do ponto de vista pessoal, o retorno do seu comportamento sustentável", disse a autarca, revelando que a Câmara pretende estender o projeto às bicicletas de partilha.

A plataforma AYR funciona através de uma aplicação móvel que dá acesso a uma carteira virtual onde os créditos são depositados e podem ser usados, numa primeira fase, em serviços e produtos da Flash, explicou Catarina Selada, responsável de cidades do CEiiA. O valor de emissões poupadas é transformado em créditos, através de uma moeda virtual (um token).

De acordo com Luísa Salgueiro, no futuro será possível trocar os créditos por produtos biológicos no mercado municipal. A ideia é tornar o AYR uma moeda local.

É também através deste serviço que a Flash pagará a licença para utilizar as trotinetes no espaço público. Os créditos das emissões poupadas serão transferidos mensalmente para o município, até ao valor das taxas associadas às licenças de ocupação do espaço público.

O projeto arranca com 150 trotinetes elétricas e mais de 30 pontos de partilha e estacionamento definidos pela Câmara. Os utilizadores que estacionem corretamente os veículos poderão ainda beneficiar de um desconto de 50% na taxa de desbloqueio. A Flash disponibiliza na sua aplicação móvel um mapa com os pontos de estacionamento. O objetivo é chegar às 300 trotinetes.