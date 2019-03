Reclusas libertam na cadeia o riso trancado dentro do peito

Joana M. Soares Hoje às 13:38 Facebook

Carolina Vilano, de 37 anos, lança um alerta: "não conto anedotas". E desata a rir. E a gargalha ecoa em cada rosto das 12 reclusas que participam nas sessões do Programa de Relaxamento e Estabilização Emocional da ala feminina do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

Terapeuta do riso e mentora do projeto "Rir Agora", desde 2016, Carolina conduz mensalmente uma hora dedicada ao ioga do riso. "Vamos rir sem motivo", avisa. Os risos tímidos manifestam-se. As reclusas estão tensas. Umas bem arranjadas com a maquilhagem no ponto e salto alto no pé. Outras calçaram as sapatilhas. Todas aguardam o desconhecido. Os grupos vão mudando nas sessões, mas quem quiser pode repetir.

A sessão começa com música e dança para fomentar o "à vontade". Os corpos espalham-se pelo pavilhão desportivo do Estabelecimento Prisional (EP), relaxam e afastam a vergonha. De repente, parece que aquele espaço não é uma prisão. Talvez por isso, Maria do Carmo, 32 anos, trancada há um ano e um mês, usufrui da sessão do ioga do riso com a imaginação: "Estava a pensar nos meus filhos, que estava a brincar com eles. Estava numa praia... Imaginei que estava lá fora, que brincava com eles". Os filhos são três, de 12, 10 e cinco anos. Os mais velhos estão institucionalizados, a "pequenita" está com a mãe na creche do EP. Confirma que não se "ria tanto como hoje". Entrou em Santa Cruz do Bispo a 15 de janeiro de 2018 atraiçoada pelo tráfico de droga. "Nunca estive presa, isto é o inferno".