Recluso morre na prisão de Santa Cruz do Bispo

Um recluso foi encontrado morto, esta quarta-feira, no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, no distrito do Porto.

A morte foi confirmada por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

No local, estiveram os bombeiros de S. Mamede Infesta a recolher o cadáver. Contactada pelo JN, a corporação confirmou a ocorrência mas não adiantou mais informações.

O JN está a tentar contactar o Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, mas sem sucesso até ao momento.