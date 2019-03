Saiba o que vai mudar no Porto de Leixões

Marisa Silva Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais espaço para contentores, mais 300 metros metros de quebra-mar e um novo porto de pesca. É esta a carteira de investimentos anunciada para aumentar a competitividade do Porto de Leixões, em Matosinhos. No entanto, a ampliação do molhe não reúne consenso. Os surfistas temem perder as ondas na praia de Matosinhos e acreditam no aumento da poluição das águas. As câmaras de Matosinhos e do Porto, que também teme efeitos nas suas praias, já manifestaram as suas preocupações ambientais, económicas e urbanísticas. Sem a obra, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo afirma que o porto não consegue dar resposta aos clientes. Saiba tudo sobre a polémica.

O que é que vai mudar no porto de Leixões?

Existem três projetos diferentes pensados para aumentar a competitividade do porto de Leixões: a reconversão do terminal de contentores sul; a construção de um novo terminal; e o prolongamento do quebra-mar exterior, o aprofundamento da bacia do canal de acesso e da bacia de rotação de Leixões e a requalificação do porto de pesca.

A 8 de fevereiro, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, apresentou o projeto de reconversão do terminal de contentores sul, a concretizar com recurso a fundos privados. A Yilport, grupo portuário a operar em Leixões, vai investir mais de 43 milhões de euros no aumento da capacidade do terminal, aliviando o atual congestionamento do porto.

No mesmo mês, Ana Paula Vitorino lançou o concurso para as obras de prolongamento do quebra-mar exterior e de aprofundamento do canal de entrada, anteporto e bacia do porto. Prevê-se ainda a criação de um novo terminal de contentores, com um investimento privado de 70 milhões de euros. Simultaneamente, a APDL vai promover a melhoria das condições de operação do porto de pesca, com a construção de um novo cais de acostagem, um entreposto frigorífico e uma fábrica de gelo. Estas intervenções, inscritas na Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte 2026, representam um investimento público de 147 milhões de euros.

Por que razão a APDL vai construir mais 300 metros de quebra-mar na praia de Matosinhos?

De acordo com a APDL, a obra vai melhorar as condições de navegabilidade na barra e permitir a captação de navios de maior dimensão. Baseando-se em estudos realizados para medir os impactos da ampliação do molhe, a administração portuária nega que a construção vá acabar com o surf e descarta um possível aumento da poluição. Ainda assim, admite impactos pouco significativos na altura das ondas na Praia de Matosinhos.

Quais os impactos da obra?

O estudo de impacto ambiental conclui que apesar dos "impactos negativos na paisagem e nas condições para a prática de desporto de ondas nas praias de Matosinhos e Internacional", a obra é "viável do ponto de vista ambiental". O documento refere que "o potencial de impacte negativo é limitado e minimizável".

Em agosto de 2018, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu luz verde ao estudo de impacto ambiental. O projeto de modernização do porto de Leixões recebeu um parecer favorável condicionado. A APA determinou uma série de medidas de preservação ambiental e patrimonial que devem ser cumpridas, assim como a elaboração, no prazo de cinco anos, de um estudo sobre o impacto das obras no surf e na economia local. É ainda reconhecido que "a situação afetará não só praticantes de desportos de ondas, mas também as escolas (...) e restantes atividades económicas relacionadas com a prática".

O que defendem os surfistas?

A par das 14 escolas de surf, em Matosinhos, existem várias lojas de venda e aluguer de equipamento para a prática da modalidade. Os surfistas acreditam que o prolongamento do quebra-mar vai acabar com as ondas na praia de Matosinhos e aumentar a poluição da água.

Aquando da apresentação do projeto, a ministra do Mar anunciou que existe uma almofada financeira, no valor de dois milhões de euros, para todos os que vivem daquela atividade. Decorrem as negociações entre os surfistas e a APDL, mas ainda sem acordo.

Os desportistas já se manifestaram várias vezes contra a ampliação do paredão. A primeira iniciativa foi um cordão humano na Praia de Matosinhos. Foi criada também uma petição pública - "Diz não ao paredão" - para exigir a suspensão da obra.

O que dizem as câmaras do Porto e de Matosinhos?

Ambas as câmaras sublinham a importância da obra para melhorar a competitividade do porto de Leixões. No entanto, apresentam algumas reservas relativamente aos possíveis impactos ambientais e económicos da construção. As autarquias, assim como a APDL, a Comunidade Portuária, o provedor do cliente de Leixões e a a Agência Portuguesa do Ambiente integram uma comissão de acompanhamento, criada para analisar os impactos da empreitada.

A Câmara de Matosinhos aprovou, em reunião, uma moção na qual considera que a obra de extensão do molhe não deve ser adjudicada, enquanto não for conhecido o "projeto global" para Leixões, bem como os respetivos impactos ambientais. Também a Câmara do Porto já pediu a reavaliação do projeto.