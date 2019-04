Tecnologias digitais na Educação em debate

JN Hoje às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O espaço da Orquestra Jazz de Matosinhos vai receber, no dia 12 de abril, um seminário alusivo ao tema "A Educação na Era Digital".

O seminário, organizado no âmbito do projeto CHIC e do NEM Portugal, pretende debater uma mudança de paradigma na educação, assente nas tecnologias digitais. Contando com a intervenção de vários membros da comunidade educativa e do meio tecnológico, o evento será palco de apresentação de vários projetos e iniciativas que visam aumentar a presença da área digital em contexto escolar.

O projeto CHIC, em que estão integrados vários subprojetos, quer "levar a tecnologia para as escolas", dando resposta ao aumento do consumo digital, nomeadamente por parte dos mais jovens, e assim "incentivar os professores" e "motivar os alunos", explicou ao JN fonte da organização do seminário.

A iniciativa terá lugar na sexta-feira da próxima semana (12), no espaço ocupado pela Orquestra Jazz de Matosinhos, na Avenida Menéres, naquele concelho. Com lugares esgotados, o seminário destina-se sobretudo a professores e futuros professores, do primeiro ciclo ao ensino secundário, e a empresas de tecnologia.

Das 9.30 às 16.30 horas, pretende-se estimular o diálogo sobre temáticas como literacia digital, audiovisual na sala de aula, realidade virtual, plataformas web e integração curricular das TIC.

Consulte aqui o programa completo