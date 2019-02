Titã de Leixões vai ser reconstruído ao fim de sete anos

Adriana Castro Hoje às 13:54 Facebook

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou a recuperação do titã que está desmantelado desde 2012 devido à construção do terminal de cruzeiros do porto de Leixões, em Matosinhos.

Tal como aquele que permanece no lado norte, o guindaste foi utilizado na construção dos molhes do porto. Durante décadas, marcaram a memória dos matosinhenses.

Num investimento de 1,35 milhões de euros - e que será assegurado pela APDL -, o titã será reconstruído usando os materiais que ainda estiverem em condições e que continuam armazenados numa área vedada do molhe sul.