Trabalhadores da Nestlé exigem pagamento "justo" dos subsídios de turno

Marisa Silva Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Os trabalhadores da fábrica de torrefação de café da Nestlé, em S. Mamede Infesta, Matosinhos, concentraram-se, na manhã desta quarta-feira, à porta da empresa para exigir o pagamento "justo" do subsídio de turno e lutar contra a "discriminação" salarial face aos colegas da fábrica de Avanca, em Estarreja.

Em causa está a "imposição de um horário de sete dias por semana" que, segundo os operários, não cumpre o contrato coletivo de trabalho. De acordo com José Lapa, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Norte, após duas reuniões com a Nestlé, quem trabalha ao fim de semana passou a receber um subsídio mensal de 14,5%, sendo que não há um complemento para quem faz os turnos diários.

"Há cerca de dois meses, os trabalhadores foram confrontados, de uma forma prepotente pela Nestlé, para fazerem um horário ilegal. Eram obrigados a trabalhar ao sábado e ao domingo, sem ganhar mais um tostão", referiu José Lapa, explicando que, aquando da reunião com os operários, a empresa terá alegado que "o contrato não prevê subsídio de turno".

"A Nestlé tem duas unidades de produção, uma em S. Mamede Infesta e outra Avanca, onde existe um regime de pagamento para todos os turnos. Os trabalhadores de S. Mamede Infesta nunca tiveram isso. Queremos um tratamento igual", disse o sindicalista.

Além do subsídio de turno, os operários pedem ainda a revisão da classificação profissional e um aumento salarial. "Ao longo dos últimos anos, a Nestlé tem vindo a baixar a retribuição aos trabalhadores. Os mais novos não tiveram a progressão que os antigos tiveram. Não é justo", considerou José Lapa.

Para o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Norte, o trabalho ao fim de semana "destrói a vida pessoal e familiar dos trabalhadores". "As pessoas estavam habituadas a ter o fim de semana para a família. O novo horário não lhes permite ter um dia certo para parar e descansar", criticou.

Ao JN, Rui Vieira, diretor da fábrica Nestlé do Porto, explicou que o alargamento do horário laboral se deveu a "um aumento das necessidades de produção" e garantiu que os 16 colaboradores que trabalham em regime de laboração contínua recebem um complemento de turno "igual ao que é pago em todas as unidades Nestlé do país".

"No contrato coletivo de trabalho em vigor não existe a figura de complemento. Internamente, a Nestlé decidiu pagar esse complemento para igualar os colaboradores de todas as unidades de Portugal. Quanto aos que estão em horário normal não têm complemento porque não houve qualquer alteração ao horário de trabalho", explicou Rui Vieira, sublinhando que os salários pagos "estão bem acima do que está no contrato coletivo de trabalho" e são "alinhados por todas as unidades Nestlé".