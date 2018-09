Retirada traineira encalhada na praia de Matosinhos

Marisa Silva e Miguel Amorim 07 Junho 2018 às 13:31 Facebook

Twitter

Um rebocador do porto de Leixões desencalhou, esta quinta-feira, pelas 19.55 horas, a traineira que esta manhã ficou presa na praia do Titã, em Matosinhos.

Segundo disse ao JN fonte da Autoridade Marítima Nacional, a pequena embarcação da Póvoa de Varzim encalhou entre as 10.30 e as 11 horas, com três pescadores a bordo, quando voltava a terra. Os tripulantes não ficaram feridos e a traineira está aparentemente intacta. Não houve derrame de combustível.

No local estiveram dois rebocadores do porto de Leixões, que depois de uma primeira tentativa para puxar a embarcação, retiraram os 200 quilos de peixe e as artes de peixe, operação que aliviou o peso do barco em cerca de 800 quilos a uma tonelada.

No local, esteve a Autoridade Nacional Marítima a acompanhar as operações.