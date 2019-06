Três adolescentes salvos por equipa de resgate em praia de Matosinhos

Hoje às 18:36 Facebook

A Equipa Permanente de Socorro Balnear de Matosinhos "socorreu e salvou", esta sexta-feira, três adolescentes na praia que faz fronteira entre este concelho e o do Porto.

A situação ocorreu cerca das 16.30 horas quando três adolescentes, com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, residentes em Matosinhos, estavam na praia a "brincar com pranchas de surf e foram surpreendidos pela corrente do mar", indicou à Lusa fonte da Câmara.

"A equipa percebeu que os miúdos estavam em dificuldades e interveio. Os jovens foram socorridos e estabilizados na praia, sem necessidade de serem encaminhados ao hospital", referiu fonte camarária.

A ocorrência deu-se numa praia não concessionada que fica na fronteira entre Matosinhos e o Porto, próxima da rotunda da Anémona.

"Isto reforça a importância da existência desta equipa e do trabalho permanente que esta faz no terreno", referiu a Câmara de Matosinhos sobre a Equipa Permanente de Socorro Balnear de Matosinhos criada em agosto de 2008.

Este ano, segundo dados avançados à Lusa por esta autarquia, foram salvas por esta equipa 15 pessoas.