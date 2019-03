Três idosas feridas em explosão numa casa em S. Mamede de Infesta

Ana Correia Costa Hoje às 21:44 Facebook

Uma explosão numa habitação em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, provocou ferimentos em três mulheres idosas, na tarde desta terça-feira.

O incidente ocorreu cerca das 18.30 horas, na casa de uma das mulheres, onde funciona, à face da rua, uma pequena ervanária, perto da igreja de S. Mamede. Segundo informações recolhidas pelo JN, a explosão terá tido origem no motor de um frigorífico, devido a uma acumulação de gases.

As vítimas, que têm idades entre os 72 e os 90 anos e são amigas, sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Para o local foram acionadas as corporações de bombeiros de S. Mamede de Infesta, Leça do Balio e Leixões, assim como Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de S. João e a Proteção Civil Municipal. A PSP também foi alertada.

A casa, de construção antiga, ficou sem condições de habitabilidade. Um casal residente no primeiro andar ficou alojado em casa de familiares até que sejam avaliadas as condições de segurança do imóvel.