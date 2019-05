Ferido do acidente com Porsche em Leça da Palmeira teve alta

Marisa Silva Hoje às 11:16 Facebook

Já teve alta Luís Alonso, o único ferido do despiste do Porsche que embateu contra um pilar da ponte móvel em Leça da Palmeira, Matosinhos, que ainda estava internado.

Ao JN, Januário Alonso, pai do jovem de 19 anos, explicou que Luís está em casa a fazer os tratamentos de reabilitação, uma vez que o "ambiente hospitalar não estava a ser favorável".

De acordo com Januário Alonso, Luís recorda-se de alguns detalhes do acidente e "está a sofrer com a morte da namorada", Sofia Pereira, que faleceu na sequência do despiste. O jovem está a ser seguido pelo Centro de Reabilitação do Norte e não pode receber visitas.

O acidente ocorreu na madrugada do dia 1 de maio, quando um grupo de seis pessoas regressava da festa de anos de Pedro Catão, o condutor do Porsche Cayenne Hybrid acidentado. Descontrolado, o veículo abalroou um poste de eletricidade e embateu num dos pilares de betão da ponte móvel, incendiando-se de seguida.

Ricardo Landolt, Sofia Pereira e Pedro Catão morreram. Luís Alonso, Sebastião Furtado e Ricardo Pinho ficaram feridos, mas já receberam alta.

Luís Alonso foi retirado do carro em chamas por Pedro Seixas, um piloto do Porto de Leixões, que ia a caminho do trabalho. Nas páginas do JN, Januário Alonso, prestou-lhe homenagem pelo "ato heróico".