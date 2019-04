Homem morre em despiste no estacionamento de hospital de Matosinhos

Hoje às 14:17 Facebook

Um homem morreu esta quinta-feira num despiste de carro na "rampa de acesso" ao parque de estacionamento do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

De acordo com os bombeiros de Leixões, a viatura despistou-se "na rampa de acesso ao parque de estacionamento dos funcionários" daquela unidade do distrito do Porto, provocando a morte do ocupante, um homem que terá "entre os 70 e os 80 anos".

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirmou que, pelas 13.40 horas, uma pessoa morreu após um despiste "no parque de estacionamento" do hospital de Matosinhos.

O CDOS acrescentou estarem no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Pedro Hispano, os bombeiros de Leixões, os de Matosinhos-Leça e a PSP.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, no local estão 10 operacionais e quatro viaturas.