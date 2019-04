Vai ser possível vender CO2 em Matosinhos

Abílio Ribeiro Hoje às 18:43 Facebook

Matosinhos já tem a primeira Zona Livre Tecnológica de Portugal (ZLT) com o objetivo de testar soluções em ambiente real para estimular mudanças de comportamento.

O projeto "WeShare by AYR" foi apresentado esta terça-feira junto às instalações do Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel (CEIIA), em Matosinhos. É o primeiro a ser testado na ZLT e torna possível a quantificação real das emissões poupadas criando uma forma de as valorizar e transacionar, induzindo alteração de comportamentos.

A Zona Livre Tecnológica está compreendida entre o NorteShopping e o porto de Leixões.

Nesta primeira fase, os funcionários do CEIIA poderão deslocar-se em trotinetas e bicicletas elétricas e, através de uma aplicação, quantificar as emissões (CO2) poupadas e a possibilidade de as mesmas serem valorizadas através de créditos "que depois podem ser usados em novos serviços de mobilidade que tenham a ver com a redução de emissões", explicou José Rui Felizardo, presidente executivo do CEIIA.

Em junho, o novo conceito de mobilidade poderá ser alargado a toda a comunidade de Matosinhos. "No município vamos adotar a rentabilização dos créditos para que os nossos funcionários possam ter o resultado direto das suas opções de mobilidade", afirmou Luísa Salgueiro, presidente da Câmara.

"Queremos que os créditos sejam transacionados em produtos biológicos, produzidos pelos nossos agricultores, fazendo uma relação entre esta valorização tecnológica e os produtos tradicionais", acrescentou a autarca.

O secretário de Estado ajunto e da Mobilidade, José Mendes, acredita que é um projeto "inspirador para o resto do país",interpretando-o como "um caderno de encargos para o Governo", de forma a criar enquadramentos legislativos para a criação de mais zonas teste.

Quando existir legislação própria sobre a matéria, a Zona Livre Tecnológica poderá também ser um espaço para "testar os veículos autónomos", disse Luísa Salgueiro.