Veleiro com dois tripulantes naufraga em Leça da Palmeira

Marisa Silva Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um veleiro inglês naufragou, esta quinta-feira, junto ao cais da marina de Leça da Palmeira, em Matosinhos, com dois homens a bordo. Os tripulantes, de nacionalidade alemã e russa, escaparam ilesos.

De acordo com Cruz Martins, comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, os tripulantes tentavam largar a âncora, quando o veleiro embateu no cais e tombou, acabando por afundar-se.

Os tripulantes, que vinham de Lisboa, subiram para o cais pelo próprio pé e não sofreram ferimentos.

O veleiro, com cerca de 15 metros, afundou-se por volta das 13.30 horas. Desconhecem-se, para já, as causas do acidente que estão ser investigadas pela Polícia Marítima.