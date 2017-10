Vereador da CDU reforça competências no acordo com PS

Carla Soares Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Já está fechado o acordo entre a CDU e Luísa Salgueiro que dá pelouros ao vereador José Pedro Rodrigues, que tomará posse este sábado.

Conforme adiantou o JN esta quinta-feira, a estratégia do PS para ter estabilidade na Câmara de Matosinhos passa por renovar o acordo que os independentes tinham com a CDU e incluir José Pedro Rodrigues no Executivo. O autarca comunista mantém a área dos Transportes e Mobilidade e soma agora a Proteção Civil.

Nas Autárquicas deste mês, a socialista Luísa Salgueiro não conseguiu uma maioria absoluta que permita ao PS governar sozinho. Conseguiu cinco eleitos, seguindo-se na votação Narciso Miranda e depois António Parada (as listas destes ex-socialistas têm dois eleitos cada). O PSD tem um vereador e a CDU também. Com a CDU o PS garante seis votos em onze. Mas em algumas freguesias e na Assembleia Municipal as negociações do PS terão de ir para além dos comunistas.

José Pedro Rodrigues manteve as pastas que tinha no Executivo primeiro liderado por Guilherme Pinto e depois por Eduardo Pinheiro, agora número dois de Luísa Salgueiro. Até porque tem a seu cargo dossiês complicados nas pastas dos Transportes e Mobilidade. E reforçou agora as competências ao ficar com um novo pelouro.