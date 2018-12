ViaMove é a nova empresa de transportes para Matosinhos

Hoje às 20:27 Facebook

O grupo Barraqueiro e a Resende criaram a empresa ViaMove para fazer o transporte público de passageiros em Matosinhos, avançou, na tarde desta quinta-feira, a edição online da publicação "Transportes em Revista".

A nova firma irá substituir a Resende na concessão, que dura há décadas, de cerca de 60% das rotas de Matosinhos, com ligações aos concelhos do Porto, Valongo, Gondomar e Maia.

Segundo a referida notícia, a ViaMove será detida em 51% pelo grupo Barraqueiro e nos restantes 49% pela atual concessionária, que tem sede no concelho. Questionada pelo JN, a Câmara de Matosinhos referiu, através do gabinete de comunicação, que não se pronuncia sobre a questão da Resende até que o processo esteja fechado e que haja algo para anunciar.

A "Transportes em Revista" diz ainda que a Autarquia deverá comunicar publicamente, no decurso da próxima semana, a criação desta empresa. Envolver a Resende na solução alternativa para um problema que se tem revelado dramático, devido à sucessão de acidentes, em particular incêndios, era uma das questões em causa nas negociações, de forma a que o transporte pudesse ser assegurado sob a mesma marca. Havia também que acautelar a situação dos motoristas.

Apesar de há muito a autarquia local ter manifestado o seu descontentamento com o serviço - alegando a falta segurança e a falta de eficiência -, a licença de operação foi prolongada até ao dia 31 do corrente. A alternativa encontrada através da ViaMove não deixará, contudo, de ser temporária, uma vez que a Área Metropolitana do Porto irá lançar novo concurso para a cobertura da região no final de 2019.