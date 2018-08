Zona balnear da praia do Cabo do Mundo foi reaberta

Marta Neves Hoje às 10:23 Facebook

A praia do Cabo do Mundo, em Perafita, Matosinhos, já está disponível para banhos, mantendo a Bandeira Azul.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Câmara de Matosinhos e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Os resultados das análises realizadas sob a responsabilidade da APA à água balnear, permitem garantir que "estão repostas as excelentes condições balneares da praia do Cabo do Mundo".

"O desaconselhamento à sua utilização desde sábado, na sequência de um incidente registado com um camião que transportava lamas da ETAR de Leça da Palmeira, foi decidido por precaução, salvaguardando a segurança dos banhistas", pode ler-se no comunicado enviado pela Autarquia.

Mais, o Município informa ainda que "a empresa operadora da ETAR e os serviços municipais procederam durante o fim de semana à aspiração das águas resultantes daquele incidente e à limpeza e desinfeção do areal".