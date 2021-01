Já abriu a nova unidade para doentes respiratórios de Matosinhos

Marisa Silva Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir desta sexta-feira, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos conta com um novo espaço para receber os doentes respiratórios, nomeadamente os casos suspeitos de infeção por covid-19. Localizado no número 1775 da Avenida D. Afonso Henriques, em Matosinhos, as instalações acolhem ainda o Serviço de Atendimento a Situações Urgentes (SASU).

Até então, a Área Dedicada para Doentes Respiratórios funcionava no Centro de Saúde da Senhora da Hora. De acordo com a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o serviço mantém "a mesma equipa dedicada ao atendimento do doente respiratório", bem como o horário de atendimento, entre as 8 e as 20 horas, nos dias úteis.

Já o SASU estava sediado no Centro de Saúde de Matosinhos. As novas instalações permitiram uma melhoria "das condições para a resposta a situações urgentes, evitando o recurso ao Serviço de Urgência do Hospital Pedro Hispano". Está aberto ao fim de semana e feriados, das 9 às 19 horas.

Embora as instalações sejam partilhadas, cada unidade tem um circuito independente para evitar cruzamento entre pacientes. O edifício, que pertencia a antigas gasolineiras, começou a ser reabilitado em novembro do ano passado, representando um investimento de cerca de 70 mil euros. Parte do financiamento foi assegurado pela Câmara de Matosinhos.