Já pode visitar o Mosteiro de Leça do Balio sem sair de casa

Bárbara Moreira Hoje às 11:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, abriu portas virtuais, num portal que será útil nas salas de aulas e para os curiosos que querem perceber a história que o emblemático edifício guarda. Tudo sem sair de casa ou da escola, à distância de um clique, tendo o historiador Joel Cleto como guia.

O projeto da visita 360º promete "diversidade" e já se encontra disponível no site balio.vr360.pt. É uma forma de visitar o mosteiro que, por enquanto, permanece encerrado. E trata-se do mais recente investimento do Grupo Lionesa, apresentado ao público como um espaço de interação, uma viagem pela arte dividida em três categorias representadas por cores: a história de Portugal, os Caminhos de Santiago e a arquitetura, sendo possível interagir com o mosteiro através dos 21 pontos/hotspots. Um dos objetivos é homenagear e perpetuar os Caminhos de Santiago.

O Grupo Lionesa adquiriu o mosteiro em 2016 e desde então tem apostado em obras de reabilitação. "Este projeto reúne pela primeira vez o trabalho conjunto de dois dos maiores nomes da arquitetura portuguesa, neste extenso parque verde modelado por Sidónio Pardal em diálogo com a obra do Álvaro Siza Vieira e as instalações que aqui serão feitas", explicou Joel Cleto.

A partir de 2023, o público já poderá visitar o espaço: o mosteiro, a escultura de Siza Vieira "O Templo" e o jardim filosófico. "A pessoa faz a visita guiada no mosteiro, passa no templo e depois tem a entrada no jardim, que conta com 14 estações, todas elas com um tema. Funcionam quase como indutores e acreditamos que este seja um bom ponto de partida para fazer uma caminhada de introspeção", apontou Francisca Pedro Pinto, presidente da associação Monesterium.

Da autoria de Siza Vieira, "O Templo" é "uma escultura em betão branco, que tem uma zona aberta e outra fechada e faz um jogo de luzes que presta homenagem ao gótico, porque o Mosteiro de Leça do Balio foi o primeiro monumento gótico do país e dentro desta escultura ecuménica vamos ter ainda outra que é o caminhante", apontou Francisca Pedro Pinto.