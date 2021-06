José Pedro Rodrigues: "Câmara de Matosinhos não pode desistir da manutenção da refinaria"

Adriana Castro Hoje às 13:38 Facebook

José Pedro Rodrigues é o candidato da CDU à Câmara de Matosinhos. O vereador reforça a necessidade de defender os trabalhadores do concelho.

Com o objetivo de que o resultado das próximas eleições autárquicas permita à CDU "subir em mandatos e votos" tanto nas freguesias de Matosinhos como na Câmara e na Assembleia Municipal, José Pedro Rodrigues destaca a importância do partido no concelho e alerta para a necessidade de melhores ligações entre as zonas industriais e residenciais, reforçando a importância de explorar o turismo pela costa matosinhense.

Ser vereador com pelouros atribuídos condiciona uma candidatura?