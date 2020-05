Kastelo sem casos positivos de covid-19

Célia Soares Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Até ao momento, o Kastelo - Associação no Meio do Nada, sediada em São Mamede de Infesta, Matosinhos, não registou qualquer caso positivo de coronavírus. A informação foi avançada pela direção da instituição, que agradece as várias doações de material de proteção individual.

Segundo Teresa Fraga, diretora técnica da unidade de cuidados integrados pediátricos, o Kastelo "continua a garantir as terapias às crianças que estavam em regime ambulatório e que agora estão em casa devido à pandemia".

Nesta altura, todos os profissionais que trabalham na associação mantêm "as precauções e os equipamentos de proteção individual" previstos no plano de contingência implementado e mantido em permanente atualização, de acordo com as normas da DGS.

Mais de dois meses depois de terem sido suspensas as visitas às crianças do Kastelo, a diretora técnica faz o balanço das medidas de prevenção implementadas e torna-se a porta-voz das "boas notícias": "Atualmente, nenhum profissional, criança ou família das crianças internas é positivo para o covid-19", congratula-se.

Segundo Teresa Fraga, a associação já se adaptou à nova normalidade. Sendo que "neste momento, as crianças já se habituaram a conviver com o profissional através da máscara e da viseira". Numa altura particularmente difícil, o Kastelo agradece as várias doações de máscaras, viseiras, álcool gel e testes serológicos.

A associação diz ainda que durante os últimos meses recebeu "cerca de 20 pedidos de famílias carenciadas" do concelho de Matosinhos, as quais está a apoiar "quinzenalmente".