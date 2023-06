Lar do Comércio abre propostas para venda de imóveis neste sábado

Ofertas para dois prédios e uma loja são conhecidas em sessão pública. Ação em tribunal não trava alienação.

As propostas para a venda de três imóveis que integram o património de O Lar do Comércio, em Leça do Balio, Matosinhos, vão ser abertas neste sábado, a partir das 10 horas, numa sessão pública que decorrerá nas instalações da instituição.

Em causa estão dois prédios e uma loja, no Porto, cuja alienação tem sido alvo da contestação dos sócios do lar, que lutam, na Justiça, pela impugnação da assembleia-geral em que foi votada a venda de diverso património. Na sessão, que decorreu a 25 de setembro de 2021, só votaram 77 associados, de um universo de cerca de três mil, por a reunião presencial ter sido substituída, devido à pandemia, por videoconferência, o que terá inviabilizado a participação de várias pessoas, por falta de convocatórias e dificuldades técnicas.