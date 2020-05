Lar do Comércio em Matosinhos vai ser desinfetado

Marta Neves Hoje às 20:07 Facebook

O Lar do Comércio, em Leça do Balio, Matosinhos, onde já morreram 17 utentes com covid-19 e outros 90 estão infetados, vai ser desinfetado.

Sem referir o dia específico em que esta operação vai acontecer, é referido, num comunicado, que ainda esta terça-feira vai ser entregue às autoridades locais "o plano de atuação e a lista de necessidades para dar início ao processo de higienização e desinfeção de todas as instalações do Lar do Comércio".

Este processo vai permitir "refazer os circuitos internos destinados a separar os utentes infetados dos não infetados e será executado por fases", pode ler-se no mesmo documento.

Ou seja, os utentes vão ser deslocados "igualmente por fases, para instalações internas do lar no decorrer do processo e à medida que a desinfeção das instalações for progredindo".

Todos os utentes e funcionários vão ser ainda testados ou retestados para a covid-19 antes de regressarem às instalações já desinfetadas.

Esta foi a solução encontrada pela instituição, depois de ontem a direção ter admitido que seria melhor evacuar o lar.

Todavia, em reunião com elementos da Câmara de Matosinhos, que decorreu esta terça-feira, chegou-se à conclusão de que o melhor seria os utentes ficarem no lar, dado o estado débil de saúde da grande maioria.