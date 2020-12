Lar do Comércio em Matosinhos já tem nova direção

Adriana Castro Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

António Manuel Bessa, de 67 anos, é o novo diretor de "O Lar do Comércio". Assumirá funções dia 9 de janeiro, às 11 horas, no salão nobre da instituição, em Matosinhos.

As eleições decorreram esta sexta-feira, com a lista única de António Manuel Bessa a concorrer. "O processo foi muito bonito, com funcionários e utentes a pedir uma mudança", afirmou o vencedor, com 270 votos, e que já foi vogal da ainda atual direção durante vários anos.

O ainda atual diretor, José Moura, deixará o cargo ao fim de 29 anos. José Moura tinha mostrado intenções de se recandidatar mas decidiu retirar, no final de novembro, a lista que tinha apresentado.

"Estávamos a contar com uma certa desmobilização por sermos a única lista, mas as pessoas deslocaram-se, mesmo em tempos como este, de pandemia, e considerando que os sócios são pessoas de terceira idade, que têm de usar os transportes públicos, não desistiram e foram votar", revelou, orgulhoso, o novo diretor da instituição.

António Manuel Bessa garante que a sua equipa "vai dar o seu melhor e fazer a mudança acontecer". Algo que considera não ser "muito difícil". "A instituição bateu no fundo, mas vamos tentar credibilizar e humanizar o serviço que é prestado", lamenta.

Recorde-se que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados revelou ter detetado indícios de "violação grave" de direitos humanos na instituição e o "incumprimento reiterado" de orientações recebidas em vistorias. A instituição registou mais de 100 infetados e 24 idosos com covid-19 morreram.