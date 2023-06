Lar do Comércio quer reunir com utentes

Familiares e utentes de O Lar do Comércio, em Leça do Balio, Matosinhos, receberam uma comunicação, assinada pela equipa técnica , a informar que, na sequência da reunião do passado dia 3, na qual foi anunciada a intenção de aumentar a mensalidade paga pelos idosos para 1800 euros - o triplo da média cobrada atualmente -, a instituição pretende prestar esclarecimentos.

Numa mensagem enviada por "whatsapp", o Lar do Comércio indica que quer proceder ao "agendamento de reuniões individualizadas" com os 150 idosos e respetivos familiares, que - ressalva a equipa técnica - terão lugar após uma reunião da instituição com a Segurança Social.



"Prevemos estar em condições para dar início a este procedimento até ao final da próxima semana, uma vez que temos prevista uma audiência na próxima semana com o Instituto da Segurança Social do Porto", lê-se na informação, que refere que também será dado a conhecer o resultado da reunião com aquele organismo.

O JN questionou a Segurança Social, na passada segunda-feira, sobre a situação do Lar do Comércio, mas ainda não obteve qualquer resposta.