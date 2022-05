"Lente de Matosinhos" expõe a sua visão da romaria

João Nogueira Hoje às 18:33 Facebook

Mostra do fotógrafo Francisco Teixeira sobre a festividade poderá ser visitada a partir deste sábado, segundo dia da primeira grande romaria da Área Metropolitana do Porto.

O "sentimento e devoção das pessoas nas festas do Senhor de Matosinhos" serão apresentadas, neste sábado, na exposição "Luz, Momentos, Sentimentos, Emoções" do fotógrafo Francisco Teixeira, ao segundo dia da romaria. Entre 2000 e 2021, selecionou 40 imagens que, segundo o seu olhar, retratam a primeira grande festa da Área Metropolitana do Porto.



"Nada melhor do que isto para a minha primeira exposição", revelou Francisco que tem o objetivo de "mostrar as várias facetas da romaria" através do seu vasto trabalho. Desde "a feira da louça, as decorações dos altares, as procissões, mesmo em ano de pandemia, as farturas, os carrosséis, fanfarras, as sardinhas e o fogo de artificio", o fotógrafo garante "envolver todos os matosinhenses, apesar dos estatutos e cargos sociais".



A exibição proposta há quatro meses pela Câmara de Matosinhos permite dar a conhecer "diferentes perspetivas da romaria", sendo uma delas a do fotógrafo: "As pessoas nos espectáculos veem a parte da frente e eu demonstro a parte traseira, que não é vista por elas", revela Francisco enquanto fala de uma das fotografias.



"Quando deito imagens de fora, corta-me o coração" acrescentou o autor. Aberta a todo o público, Francisco espera que os matosinhenses "fiquem orgulhosos por terem um conterrâneo que faz saltar fronteiras a imagem da cidade".



Francisco que "cresceu com uma máquina na mão" pela influência do pai, é hoje a "lente de Matosinhos" ao cooperar com o município "em tudo o que é trabalho". Com um extenso trabalho, o fotógrafo chegou a colaborar em jornais como o JN, "desde as edições a preto e branco", recorda o matosinhense.